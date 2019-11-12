Гонтарева подвергла "террору" миллионы украинцев, а сейчас, прячась в Лондоне, заговорила про "террор" своего соратника, - Гриценко

Об этом Гриценко написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если "террор" и был, то в результате действий самой Гонтаревой & Co, а до того - ее предшественника Кубива & Со. Вследствие их "террора" десятки миллионов украинцев обеднели не на 3 процента - сразу в 3 раза.

Выдачей десятков миллиардов гривен рефинанса частным банкам с последующим выводом средств за рубеж (вместо стабилизации банков и успокоения вкладчиков) Кубив с Гонтаревой сознательно обвалили гривню с 8-ми до 24 и более за доллар", - отметил политик.

Читайте также: Сотрудники НАБУ находятся в Райффайзен Банке, чтобы задержать главу правления Писарука, - "НВ"

Гриценко подчеркнул, что ответственность за это никто не понес.

"А сегодня, когда за те многомиллиардные аферы 2014-го начались первые аресты, ключевые персонажи завопили о "терроре"? Такие преступления с крайне тяжелыми для страны последствиями должны заканчиваться посадками - пожизненными! И возвращением стране украденных средств!" - подытожил он.



