Нардепы от СН "кнопкодавили по дурости", хотели попробовать, что это такое, - Арахамия

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказала в интервью "LIGA.net".

На вопрос журналиста, почему "кнопкодавов" не выгнали из партии, Арахамия ответил: "Потому что это случайно. Это кнопкодавство по дурости. ... Я сейчас серьезно. Я с ними беседовал пару часов".

"Человек вышел из зала, вернулся, а ему говорят: "Я за тебя проголосовал". Он спрашивает: "А зачем?". У нас там было 270 голосов. Не было приоритетности у этого законопроекта, ни просьбы помочь. Просто человек хотел попробовать, что это такое", - объяснил Арахамия.

По словам главы фракции, встал вопрос: удалить два голоса, которые могут быть важны для нужных государству реформ, или наказать людей, которые по дурости нажали не свою кнопку.

Кроме того, Арахамия подчеркнул, что если человек второй раз "по дурости" нажмет, то "тогда точно удалим. Второй раз уже не может быть по дурости".



Глава фракции подчеркнул, что за кнопкодавство довольно немаленький штраф.

"Большинство депутатов - очень скромные с точки зрения своего капитала. Для них заплатить 50 000 - 60 000 штрафа - немаленькие деньги", - отметил он.

Напомним, первый случай кнопкодавства в Верховной Раде нового созыва произошел 3 сентября. В кнопкодавстве уличили нардепа от "Слуги народа", мажоритарщика из округа №156 в Ривненской области Сергея Литвиненко.

12 сентбря ктивисты движения "Честно" зафиксировали неперсональное голосование со стороны представительницы фракции партии "Слуга народа" Елены Копанчук.

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