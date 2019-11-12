Путин не против встречи с Зеленским, но без хорошей подготовки она принесет мало пользы, - Песков об идее Назарбаева

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает "Интерфакс" во вторник, 12 ноября.

"Безусловно, Путин сам говорил, что он никогда не отказывается от подобных встреч и от этой встречи тоже, но считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы, она должна быть хорошо подготовлена. В этой связи в настоящее время мы все концентрируемся на подготовке к процессу "нормандского формата", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Так по просьбе журналистов он прокомментировал предложение Назарбаева о встрече двух президентов в Казахстане и ответил на вопрос о том, согласен ли Путин на эти переговоры.

Песков выразил признательность первому президенту Казахстана и дал высокую оценку усилиям казахстанских партнеров "в плане налаживания российско-украинских отношений". Пресс-секретарь напомнил, что Путин является сторонником "реанимации" этих отношений и возвращения их в нормальное русло. Но вместе с тем, подчеркнул Песков, "это невозможно сделать без взаимности".

Говоря о подготовке встречи в "нормандском формате", он подчеркнул, что в Кремле "приветствуют и позитивно оценивают" разведение сил, происходящее в Золотом и Петровском.

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"Считаем, что это выполнение ранее взятых обязательств должно быть продолжено, что станет очень важным элементом в плане подготовки встречи в "нормандском формате", - сказал Песков.

В связи с предложением о встрече в Казахстане Пескова также спросили, согласны ли в Кремле с тезисом о том, что "проблема решается только между двумя государствами" - Россией и Украиной.

"Проблема в плане восстановления двухсторонних отношений - да, безусловно, только между двумя государствами. Проблема в плане урегулирования на юго-востоке Украины решается самой Украиной и не может решаться между Киевом и Москвой, ибо Москва не является стороной этого конфликта. В данном случае, конечно, гораздо эффективнее эта проблема решалась бы посредством прямых контактов между Киевом и представителями самопровозглашенных республик", - подчеркнул Песков.

Ранее во вторник Назарбаев выразил убеждение, что Путин и Зеленский смогут договориться об урегулировании ситуации на востоке Украины при личной встрече, и предложил провести ее на территории Казахстана.

"Я уже получил согласие Зеленского на встречу тет-а-тет, об этом сообщил президенту России. Теперь посмотрим. Если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан", - сказал Назарбаев, выступая на пятом заседании политического форума "Астана клуб" в столице Казахстана.