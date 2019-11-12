Уходить с ринга - это неправильно. Украинская делегация должна вернуться в ПАСЕ, - Кулеба

Такое мнение в интервью "РБК-Украина", опубликованном 12 ноября, высказал вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.



"Должна быть политика здравого смысла. Она предполагает, что ты должен принимать решения, адекватные ситуации и своей стратегии. Ответ на вопрос, нужно ли было украинской делегации ехать в октябре на сессию ПАСЕ, по моему мнению, нет. Нужно ли поехать в январе – да. Объясняю очень просто. В январе произойдет перезагрузка ассамблеи, сменится председатель, люди, которые ногами, руками, ушами и глазами возвращали Россию в ПАСЕ, потеряют свои должности. Появится шанс на обновление", – подчеркнул Кулеба.

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Он предположил, что те, кто возвращал россиян в ПАСЕ, пришли к выводу, что Украина не сможет ничем ответить.



"Поэтому танком поперли. Когда отозвали посла в знак протеста против произошедшего, – то они вздрогнули. Потому что впервые в истории организации государство-член отозвало своего посла. Потом, когда мы отозвали приглашение наблюдать за выборами, они тоже вздрогнули, потому что не думали, что мы на это пойдем. Когда наша делегация сказала, что не приедет в октябре, председатель ПАСЕ госпожа Лилиан Мори Паскье сманипулировала правилами ассамблеи и лишила прежнюю украинскую делегацию всех прав. Это сделал человек, который до этого два года рассказывал, что нельзя никого лишать никаких прав, что мы тут все равны и одинаковы, но тогда надо было русских возвращать. Когда нервы не выдержали и от эмоций захотелось "наказать" Украину, то, оказывается, стало можно все сделать, перекручивая правила. Как к таким людям можно возвращаться, работать с ними, жать им руки?" – сказал Кулеба.



Он высказал мнение, что украинская делегация в январе должна вернуться в ассамблею, чтобы показать, что она способна на "жесткие решения", раз интересы Украины игнорируются.



"Бросать ассамблею раз и навсегда – это неправильно категорически. Бьют тебя – бей в ответ. Но уходить с ринга – это неправильно", – добавил вице-премьер.

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Напомним, 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, которая позволила делегации России вернуться в ассамблею. 26 июня ПАСЕ 116 голосами (против - 62, воздержались - 15) приняла резолюцию о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений.

Украинские депутаты заявили, что в знак протеста покидают сессию ассамблеи. 23 сентября украинская делегация в ПАСЕ приняла заявление об отказе от участия в ближайшей сессии. В сентябре Верховная Рада сформировала новый состав украинской делегации в ПАСЕ, однако она заявила об отказе участвовать в осенней сессии в знак протеста.

30 сентября в Страсбурге открылась сессия ПАСЕ. На ней неформально присутствовали некоторые члены украинской делегации.