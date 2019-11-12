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12.11.19 12:30

Экс-сотрудники управления спецрасследований ГПУ оспаривают свое увольнение в Окружном админсуде

В Окружной административный суд города Киева обратились с исками Юрий Безщасный, которого уволили с должности заместителя начальника управления спецрасследований Генеральной прокуратуры, Андрей Демьяненко, которого уволили с должности начальника третьего следственного отдела, и Роман Крупка, который был его заместителем. В своих исках они просят суд восстановить их в должностях.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Окружного административного суда.

"В Окружной административный суд города Киева поступило три иска от уволенных сотрудников Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины, в которых истцы просят суд восстановить их в должностях. В частности, в суд обратились заместитель начальника управления спецрасследований ГПУ Юрий Безщасный, начальник третьего следственного отдела Андрей Демьяненко и его заместитель Роман Крупка. Ответчиком по искам определена Генеральная прокуратура Украины", - говорится в сообщении.

Истцы также просят суд взыскать с ГПУ заработок за время вынужденного прогула, расходы на правовую помощь и судебный сбор.

Сейчас решается вопрос об открытии производства по административным делам.

Напомним, свое увольнение в Окружном административном суде Киева оспаривает и Сергей Горбатюк, которого недавно уволили с должности начальника управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины.

23 октября стало известно, что ГПУ уволила начальника Управления специальных расследований Сергея Горбатюка. Он занимался делами о преступлениях на Майдане.

Горбатюк заявил, что решение генерального прокурора Руслана Рябошапки о его увольнении незаконное.

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