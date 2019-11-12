Шансов остановить строительство "Северного потока-2" не было, - Кулеба

Шансов остановить строительство газопровода "Северный поток – 2" не было. Такое мнение в интервью "РБК-Украина" высказал вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.



"Германия, самое могущественное государство Европейского союза и одно из самых могущественных государства мира, приняла решение строить. Русские приняли решение строить. Они договорились о том, что они построят. Поэтому вопросов было два: как быстро они его построят и какими нормами будет регулироваться то, что они построят", – напомнил Кулеба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бундестаг будет голосовать за вопрос "Северного потока-2" на этой неделе, у нас есть больше времени для отстаивания украинской позиции на международной арене, - Разумков

Он высказал мнение, что Украина со своими партнерами сумела максимально затянуть строительство.



"Им же было принципиально все достроить еще в этом году, чтобы развязать себе полностью руки, оторваться от украинского транзита, максимально ослабить наши позиции и помахать нам ручкой", – отметил вице-премьер.



По его словам, второй этап борьбы – исключить "Северный поток – 2" из юрисдикции Третьего энергетического пакета.



"Но даже когда газ пойдет по "Северному потоку – 2" – это не означает, что будет конец борьбы. У нас есть пример газопровода OPAL, по которому у них все было хорошо и все вопросы решены, а в результате суд Европейского союза ограничил использование его мощностей. Я за то, чтобы всегда бороться до конца, и даже если наступит конец, все равно продолжать бороться", – добавил Кулеба.