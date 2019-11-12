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12.11.19 13:36

Никакие возмещения от Ляшко не хочу. Единственное, что бы я хотел, чтобы он сказал, чей заказ выполнял, - Герус

Бывший представитель президента в Кабмине, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герс, у которого возник конфликт с экс-нардепом Олегом Ляшко в аэропорту, говорит, что хотел бы услышать, чей заказ тот выполнял.

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Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я никакие возмещения от него (Ляшко. – Ред.) не хочу. Единственное, что бы я хотел, чтобы он сказал чей заказ он там выполнял. В принципе, это и так понятно. Но вдруг он бы подтвердил, чтобы все это понимали", - сказал Герус.

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Ранее Герус на своей странице в Facebook сообщил, что Ляшко ожидал его в аэропорту "Борисполь" и выдвинул претензии касательно импорта электроэнергии из РФ. "Все нормально, пострадала только рубашка", - написал депутат.

Олег Ляшко в свою очередь обнародовал в Facebook видео потасовки с Герусом.

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