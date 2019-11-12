ГПУ подготовила подозрения Гонтаревой и Рожковой за злоупотребление служебным положением и подлог

Об этом сообщают источники Цензор.НЕТ в правоохранительных органах.

Подозрения находятся на рассмотрении Генерального прокурора Руслана Рябошапки уже две недели и в суд они пока не переданы.

По информации источников, Гонтареву и Рожкову подозревают в совершении ряда уголовных преступлений, а именно: злоупотребление служебным положением (то есть умышленное, с целью получения неправомерной выгоды для другого лица, использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия по предварительному сговору группой лиц, то есть уголовное преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 28 ч.2 ст.364 УК Украины); служебный подлог (то есть совершенная по предварительному сговору группой лиц выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, которые повлекли тяжкие последствия - уголовное преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины) и умышленное невыполнение должностным лицом постановления суда, вступившего в законную силу (то есть совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 382 УК Украины).

Согласно материалам следствия, будучи главой НБУ, Гонтарева с помощью своего заместителя Рожковой организовала безосновательное и незаконное выведение из банковского сектора Украины коммерческого банка ПАО "Укринбанк" с целью продажи его активов и имущества в пользу третьих лиц.

Таким образом, по данным правоохранителей, умышленными и противоправными действиями Гонтаревой и других должностных лиц Нацбанка Украины, ПАО "Украинская инновационная компания", которое является правопреемником ПАО" Укринбанк" был нанесен ущерб на общую сумму 79,5 млн гривен.

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