Ликвидация "площадок Яценко": Рада приняла законопроект за основу

За проголосовали 378 народных депутатов, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Законопроект предусматривает, что продавцы недвижимости смогут получить доступ к модулю Фонда госимущества, позволяющему оценить стоимость квартиры. Такой доступ будет стоить всего 51 гривню. Сейчас за каждую услугу площадок-посредников в оценке имущества продавцы платят по 1800 гривен.

По данным СМИ, ежегодно в Украине проводится примерно 500−700 тыс. сделок, что приносит собственникам площадок не менее 1 млрд грн, подсчитал председатель правления Украинского общества оценщиков Алексей Амфитеатров. "Это значит, что каждый день они получают около 4 млн грн. Причем, эти средства не идут в бюджет", — говорит он.

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Право на подключение к Единой базе оценщиков сейчас имеют 4 площадки-оценщика. Это Оценка. online, Профессиональная оценка (компания Про закупівлі), Экспресс Оценка (компания Акцепт онлайн) и Реестр оценка (информационно-консалтинговый центр АСБОУ). Их связывают с депутатом Верховной Рады Антоном Яценко и экс-народным депутатом Виталием Хомутынником.

Прямой доступ продавцов квартир к базе данных Фонда госимущества приведет к тому, что многие оценщики останутся без работы. "Сейчас в Украине выдано около 12 тыс. лицензий на занятие оценочной деятельности, из которых активно работает только 6 тыс. На мой взгляд, около 4 тыс. оценщиков из этих 6 тыс. уйдут из бизнеса", - прогнозирует Алексей Амфитеатров.

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Напомним, попытка ликвидировать площадки привела к скандалу в партии "Слуга народа. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство по факту возможного получения взятки в размере 30 тысяч долларов действующими народными депутатами.

По информации САП, в рамках расследования уголовного дела должны проверить распространенную в СМИ информацию о том, что 11 народных избранников от партии "Слуга народа", которые являются членами парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, якобы получили по 30 тысяч долларов неправомерной выгоды за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании комитета.

Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что пройти проверку на полиграфе должны все члены парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

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23 октября полиграф прошел заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский (фракция "Слуга народа"). 24 октября полиграф прошли член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк (фракция "Слуга народа"), глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и глава подкомитета по организации и налогообложении игорного бизнеса комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Олег Марусяк (фракция "Слуга народа").