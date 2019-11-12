"Не стоит пренебрегать трудом многих поколений врачей": ПЦУ призывает украинцев делать прививки

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальной странице ПЦУ в Facebook.

"Приходя в этот мир, человек не только получает все возможности для роста и познания, но также становится носителем возложенного на него Богом ответственности. Мы можем воспользоваться множеством технологических достижений современности и опытом предыдущих поколений. Однако, каким бы сложным и глобально развитым ни казался мир, мы должны помнить, что он может быть и чрезвычайно уязвимым. Яркий пример - эпидемии инфекционных болезней, которые начинаются с микроскопического, невидимого для глаза человека возбудителя, но способны привести к катастрофическим последствиям", - говорится в сообщении.

Как отметили в ПЦУ, на современном уровне развития медицины действенным способом защититься от инфекций является вакцинация: "Не стоит пренебрегать трудом многих поколений врачей, которые исследовали опасные для здоровья человека микроорганизмы и создали вакцины, которые обеспечивают иммунитет против этих возбудителей. Вакцинация населения помогает сформировать коллективный иммунитет, избегая массовых смертей, как это было в древние времена. Более двухсот лет научных исследований позволяют нам сейчас уберечься от кори, столбняка, дифтерии, гепатитов и других страшных болезней".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине от дифтерии привиты 59,5% детей возрастом до одного года, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

"Мы живем в обществе, безопасность и здоровье которого в значительной степени зависят от принятых каждым лицом решений. Вакцинируясь, мы заботимся не только о себе, но и о своих родных и близких.

Конечно, мы должны помнить, что вакцинироваться можно только сертифицированными препаратами. Каждый пациент имеет право проверить срок годности и качество вакцины перед прививкой и получить от врача соответствующие инструкции и предостережения. Инструкции к вакцинам на украинском языке должны быть в каждом кабинете прививок, а ответственность за это несут руководители медицинских учреждений.

Просим же у Господа покровительства от тяжелых заболеваний, однако необходимо помнить, что ответственность за избежание эпидемий лежит и на каждом из нас", - добавили в пресс-службе ПЦУ.

Как сообщалось ранее, по данным Минздрава, прививки от гриппа сделали уже более 90 тыс. украинцев.