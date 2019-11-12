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12.11.19 16:14

Без голых, нищих и музыкантов: Киевсовет утвердил новые правила пользования метрополитеном

Теперь в столичном метро запрещено попрошайничать, расклеивать рекламу, играть на музыкальных инструментах и продавать ширпотреб.

метро

За новые правила проголосовали 62 депутата, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Киевского городского совета.

Согласно нововведениям, в столичном метро запрещено попрошайничать, расклеивать рекламу, заниматься агитацией, осуществлять предпринимательскую деятельность, громко включать музыку и играть на музыкальных инструментах.

Также под запрет попало проведение на станциях метро массовых мероприятий.

Вход в метрополитен будет запрещен частично одетым пассажирам, пассажиром в нижнем белье или без обуви. Также по метро нельзя передвигаться на самокатах, роликовых коньках и скейтах.

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"Предыдущие правила столичной подземки, которые были утверждены Киевсоветом в 1995 году, устарели и не учитывают требований законодательства о городском электрическом транспорте", - отметили в пресс-службе Киевсовета.

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