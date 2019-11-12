В ближайшее время Мазур должен быть снят с учета Интерпола, - Зеркаль. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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"Перечень Интерпола и сотрудничество с Интерполом ведет министерство внутренних дел, и они держат это сейчас на контроле. Я только что контактировала с господином Геращенко (заместитель министра внутренних дел. - Ред.), и он сказал, что в ближайшее время Мазур должен быть исключен с этого перечня", - сказала Зеркаль.

По ее словам, соответствующее прошение было подано еще в субботу, и ожидается, что в ближайшее время генеральный секретарь Интерпола примет соответствующее решение.

Напомним, ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур (Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября, на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции.

10 ноября Мазура передали на поруки украинскому консулу в Люблине. На время ожидания и рассмотрения запроса России об экстрадиции он останется в Польше и будет проживать в здании консульства.

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