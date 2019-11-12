Миссия МВФ начнет работу в Киеве 14 ноября

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське ТВ.

Новая миссия МВФ обсудит условия будущей программы о сотрудничестве.

18 октября в МВФ сообщили, что вернут свою миссию назад в Украину в ближайшее время. Впоследствии премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что миссия МВФ должна прибыть в Украину около 4 ноября. Однако этого не произошло.

Накануне издание The Wall Street Journal сообщил, что МВФ заморозил сотрудничество с Украиной, в частности выплату траншей в рамках действующей программы, из-за судебных процессов вокруг ПриватБанка и вероятности того, что бывшие владельцы могут вернуть над ним контроль.

По данным издания, в МВФ хотят, чтобы украинская власть активно добивалась возвращения средств, которые Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из ПриватБанка накануне его национализации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Информация о приостановке сотрудничества с МВФ - манипуляция и слухи, - Гончарук