"Как минимум 1 млрд... Каленский в курсе", - прокурор в Антикоррупционном суде рассказал, как выделялся стабкредит VAB Банку

Это утверждает прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Отметим, что Высший антикоррупционный суд сегодня избирает меру пресечения в отношении члена Совета НБУ Николая Каленского, которого по версии следствия Писаруку пришлось задействовать в его бытность руководителем главного управления НБУ по Киеву и области.

Прокурор утверждает, что ночью 8 октября 2014 года Писарук написал электронное сообщение директору гендпартамента банковского надзора НБУ Алле Шульге о необходимости выдать стабилизационный кредит банку "как минимум 1 млрд... Каленский в курсе...".

Обвинения в адрес Каленского заключаются в его согласии с оценкой имущества, хотя имелась информация о его недостаточности для выдачи кредита на такую сумму.

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По версии следствия, средства стабкредита выводились затем из банка, в том числе на "мертвых душ".

Прокурор ходатайствует о взятии Каленского под стражу на 60 дней с альтернативой внесения залога 20 млн грн, а также об изъятии паспортов и ношении электронного браслета.

Как сообщалось, детективы НАБУ по согласованию прокуроров САП 11-12 ноября уведомили о подозрении экс-первого заместителя главы Нацбанка Александра Писарука, члена Совета НБУ Николая Каленского, экс-директора гендпартамента банковского надзора НБУ Аллу Шульгу в завладении денежными средствами стабилизационного кредита Нацбанка VAB Банку в сумме 1,2 млрд грн. Правоохранители сообщили, что будут просить избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 2,5 млн грн до 30 млн грн.