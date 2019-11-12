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12.11.19 16:53

На переговорах в Минске по Донбассу сняты все препятствия для проведения встречи в "нормандском формате", - Олифер

Пресс-секретарь второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила, что на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске в среду были сняты все препятствия для проведения встречи лидеров стран "нормандской четверки".

На переговорах в Минске по Донбассу сняты все препятствия для проведения встречи в "нормандском формате", - Олифер

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Олифер отметила: "Сегодня на заседании Трехсторонней контактной группы были сняты все препятствия на пути к встрече в нормандском формате на высшем уровне - разведение сил и средств в районе н.п. Золотое, Петровское и Станица Луганская стало последним шагом в этом направлении. Проведение встречи лидеров стран Нормандской четверки в ближайшее время ускорит решение всех актуальных вопросов по урегулированию конфликта.

Поскольку сегодня в Минске по техническим причинам не состоялось заседание гуманитарной подгруппы, украинская сторона настояла на проведении завтра, 13 ноября, видеоконференции этой подгруппы".

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