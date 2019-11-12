Рада поддержала досрочное прекращение полномочий Ирины Луценко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Перед этим выступил с трибуны Рады нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский с призывом не голосовать за постановление, поскольку "ЕС" хочет завести в парламент вместо Луценко историка Владимира Вятровича.

"В очереди за ней (Ириной Луценко. - Ред.) шла некая Наталья Бойко. Чтобы в парламент вместо нее зашел Владимир Вятрович, эта Наталья Бойко сняла свою кандидатуру и вдруг оказалась советницей нашего премьер-министра... Я призываю вас не поддерживать постановление за отставку Ирины. Пусть наш премьер-министр помнит кто делегировал его к власти и что мы обещали нашим избирателям. Нет Вятровичу в Раде", - сказал Бужанский.

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Председатель парламента Дмитрий Разумков заметил в ответ следующее: "Политика политикой, но если человек обращается с тем, что не может выполнять свои обязанности, то надо принимать решение, а кто проходит по этим спискам это уже другой вопрос".