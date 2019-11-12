Рада поддержала изменения в закон о финансировании дорожного хозяйства

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 368 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, этим законопроектом предусматривается, что государственная целевая экономическая программа развития автомобильных дорог общего пользования, на которых запланировано проведение различного рода работ, утверждается Кабинетом министров.

Законопроектом определено, что перечень объектов строительства, реконструкции, ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения с указанием объемов бюджетных средств утверждается центральным органом исполнительной власти, который формирует государственную политику в сфере дорожного хозяйства.

Смотрите также: Беседа Дубинского и Деркача, смеющийся Балога, "Восстание ходячих мертвецов" в ОПЗЖ и указания по голосованию нардепу от СН Люботе. ФОТОрепортаж