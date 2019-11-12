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12.11.19 17:20

Рада ужесточила ответственность за фальсификацию лекарств вплоть до пожизненного заключения

Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект 1152-1 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за фальсификацию лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств".

Рада ужесточила ответственность за фальсификацию лекарств вплоть до пожизненного заключения

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 363 народных депутата.

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Законопроектом предусмотрены изменения в ст. 321-1 УК Украины относительно дополнительных квалифицирующих признаков и повышении ответственности за фальсификацию лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств.

Предлагается наказывать лишением свободы на срок от 5 до 8 лет за изготовление, приобретение, перевозку, пересылку, хранение или сбыт заведомо фальсифицированных лекарств.

Те же действия, совершенные повторно или по сговору группой лиц, или служебным лицом, медицинским или фармацевтическим работником, или с помощью масштабного распространения (через интернет) или в крупных размерах - от 8 до 10 лет с конфискацией имущества.

Эти же действия, если они повлекли смерть или иные тяжкие последствия, или совершенные в особо крупных размерах, наказываются пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.

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