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12.11.19 17:30

В Раде зафиксировали кнопкодавство нардепа Нимченко, который сам предлагал за это ввести уголовную ответственность. ВИДЕО

Нардеп из фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Василий Нимченко нарушил процедуру личного голосования. Это четвертый факт кнопкодавства в Верховной Раде Украины 9-го созыва.

В Раде зафиксировали кнопкодавство нардепа Нимченко, который сам предлагал за это ввести уголовную ответственность. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявляет движение ЧЕСНО

Сообщается, что Нимченко нажал на две кнопки "за" на утреннем пленарном заседании 12 ноября во время голосования за основу за законопроект №2299 нардепов от "Слуги народа" по усовершенствованию образовательной деятельности в сфере высшего образования.

Движение обращает внимание, что этот депутат является соавтором законопроекта 1127 об уголовной ответственности депутатов за кнопкодавство. В частности, речь идет о лишении свободы на срок до 2 лет за повторное неперсональное голосование. Интересно, что когда голосовали за этот проект, Нимченко в Раду не пришел.

ЧЕСНО заметило, что во время голосования за проект 2299 24 из 44 парламентариев ОПЗЖ воздержались, а "за" проголосовали только пятеро членов этой фракции: Нимченко, Тарас Козак, Николай Скорик, Вадим Столар и Нестор Шуфрич.

По информации движения, для Нимченко это уже не первое кнопкодавство: нардеп как минимум один раз нарушил процедуру личного голосования в Верховной Раде 8-го созыва.

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