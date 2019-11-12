Киевсовет поддержал название одной из улиц Киева именем Амины Окуевой

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщила депутат Киевсовета Олеся Пинзеник.

На сегодняшнем заседании Киевсовета за соответствующее решение проголосовали 63 из 73 депутата.

"Это чествование памяти, которое я инициировала еще 2 года назад, прошло крайне сложный путь, были попытки нагнать ботов, чтобы сорвать общественное обсуждение, не было кворума в постоянных комиссиях, то Киевсовет долго не собирался, но сегодня депутатский корпус поддержал эту инициативу", - говорится в сообщении.

В комментарии Цензор.НЕТ Пинзеник рассказала о попытках нагнать ботов на сайт КГГА, где проходит голосование о названии или переименовании улиц Киева.

"Когда идет речь о названии или переименовании улиц в честь героев АТО, очень часто за 3-4 дня до конца голосования появляется бешенная активность, когда прибавляется 300-400 голосов в день. До этого могло быть 100 голосов несколько месяцев, а в последний дни появляется до 500 новых голосов (против. - Ред.). Все эти голоса проверяются и очищаются, но в целом это неприятная ситуация", - отметила депутат.

По словам депутата, некоторые депутаты считали, что ходить на постоянные комиссии им не стоит. "В результате часть депутатов просто игнорировала заседания. Поэтому вся эта история очень затянулась. На самом деле это (название улицы в честь Амины Окуевой. - Ред.) должно было произойти в течение полугода-год. А у нас вся эта история заняла почти два года", - рассказала Пинзеник.

"Амина - символ женщины-борца, женщины-воина. Она олицетворение всех тех женщин, которые воюют", - подытожила депутат.

Мама Амины Окуевой Ирина Каминская, в комментарии Цензор.НЕТ рассказала, что было огромное количество российских ботов и троллей, которые пытались сорвать голосование за улицу имени Амины Окуевой.

"Сегодня Киевсовет принял это решение, я благодарна депутатам. Она тот человек, который защищал Украину и поэтому то, что в Киеве будет улица Амины это очень важно", - рассказала Ирина Каминская.

Она отметила, что это будет новая улица, а не переименованная.

"Эта улица будет в новом районе, она не переименованная. Имя Амины Окуевой сохранится в памяти и сердцах киевлян. Амина была бы очень рада, если бы знала, что продолжается борьба против российской агрессии. Амина восхищалась украинцами, она выйдя на Майдан увидела, что это совсем другие люди, что это не россияне. Она сказала, что это народ, который является воином и умеет бороться за свою свободу. И то, что назвали сейчас улицу, это очень характеризует украинцев, с замечательной стороны", - подчеркнула мама Окуевой.

Напомним, вечером 1 июня 2017 года в Киеве произошло покушение на Адама Осмаева и Амину Окуеву - чеченских добровольцев, участников АТО. Покушавшийся на убийство, представившийся французским журналистом и имевший документы гражданина Украины на имя Александра Дакара, несколько раз выстрелил в Осмаева, находясь в его автомобиле в Подольском районе Киева. В свою очередь, жена Осмаева Амина Окуева, которая воевала на Донбассе в рядах ВСУ, выстрелила в нападавшего и ранила его.

30 октября на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.

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