Изъятие радиоактивных отходов с объекта "Пески-1" началось в Иванковском районе Киевщины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

И.о. Председателя ГАЗО (Госагентсво по упарвлению Зоной отчуждения) Владимир Фещенко отметил, что во время реализации проекта международной технической помощи были проанализированы 47 пунктов захоронения отходов дезактивации, расположенных за пределами зоны отчуждения в Черниговской, Киевской и Житомирской областях. Техническое решение для "Пески-1" подготовлено в качестве пилотного проекту, поскольку объект был признан одним из 9 самых потенциально опасных. Благодаря эффективной и скоординированной работе украинских ведомств (Государственная инспекция ядерного регулирования Украины, Киевская областная государственная администрация), органов местной власти и поддержке ЕС, Киевская область делает еще один шаг к экологической и безопасной среде.

"На сегодня полноценно подготовлена ​​площадка, на ней размещена необходимую инфраструктуру и средства системы физической защиты. С соблюдением требований радиационной безопасности, состоянию на 11 ноября изъято 63 508 кг РАО. Их загрузили в 100 бегов и путем измерения спектрометрических характеристик проб проведена их характеризация. На следующей неделе запланировано начало работ по перевозке РАО в пункт захоронения радиоактивных отходов "Буряковка" ГСП "ЦППРВ", который расположен в пределах зоны отчуждения", - сообщил Генеральный директор ГСП" Объединение "Радон" Игорь Буксанчук.

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Напомним, что ранее в рамках этого проекта ГСП "Объединение" Радон "получило оборудование для детальной характеризации ПЗОД и извлечения из них РАО: мобильное и портативное устройство для радиологических измерений, оборудование для извлечения и транспортировки РАО, а также средства связи и индивидуальной защиты. Все оборудование прошло приемочные испытания, а для персонала провели необходимое обучение.

Справка:

ПЗОД "Пески-1" функционировал в 1987-1989 гг., где захоронялись отходы, образованные в результате работ по дезактивации в соседних селах (Пески, Карпиловка и т.д.). Общая площадь места захоронения радиоактивных отходов оценивается в 124 кв. м. Здесь хранятся отходы, содержащие Cs-137, Sr-90, Am-241. Работы по реабилитации площадки предусматривают, в частности, изъятие около 300 куб. м РАО и сопутствующих им загрязненных почв, а также вывоз их в ПЗРО "Буряковка", расположенного в пределах зоны отчуждения, с целью окончательного их захоронения.





