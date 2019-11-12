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12.11.19 18:26

Два бойца ОС ранены на Донбассе, с начала суток враг открывал огонь пять раз, - пресс-центр

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня.

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Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции ОС у Хутора Вольного (из подствольных гранатометов) и Пивденного (из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска открывали огонь по позициям Объединенных сил возле Песков (из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия), Верхнеторецкого (из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия) и Марьинки (из автоматических гранатометов).

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Отмечается, что в течение текущих суток ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном предмете получили два военнослужащих Объединенных сил.

Напомним, 11 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ранения получил один военнослужащий Объединенных сил.

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