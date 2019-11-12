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12.11.19 19:01

Нардеп от "Слуги народа" Мережко подтвердил давление Байдена для увольнения Шокина

Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Слуга народа" Александр Мережко, ранее являвшийся экспертом Ассоциации международного права, еще в 2017 году подтвердил факт оказания давления бывшим вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом на Президента Украины Петра Порошенко с целью увольнения генерального прокурора Украины Виктора Шокина.

Нардеп от "Слуги народа" Мережко подтвердил давление Байдена для увольнения Шокина

Как передает Цензор.НЕТ,  со ссылкой на Украинские новости, об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook эксперт Кирилл Сазонов, опубликовав копии документов.

По словам Сазонова, в 2017 году украинское подразделение Ассоциации международного права по запросу адвокатского бюро, защищавшего Шокина, подготовило научно-правовой вывод о факте давлении Байдена на Президента Украины с целью увольнения Шокина. В нем эксперт, а сегодня это депутат от "Слуги народа" Александр Мережко, признал давление Байдена на Президента страны для увольнения Шокина и вмешательство во внутренние дела Украины.

"Заявление вице-президента США Джозефа Байдена относительно необходимости увольнения с должности Генерального прокурора Украины Шокина как условия предоставления Украине соответствующей финансовой (экономической) помощи, можно рассматривать как осуществление давления на Президента Украины, а значит это давление можно квалифицировать как акт вмешательства во внутренние дела Украины со стороны иностранного государства, что является нарушением одного из принципов международного права", – говорится в опубликованном документе.

Нардеп от Слуги народа Мережко подтвердил давление Байдена для увольнения Шокина 01
Нардеп от Слуги народа Мережко подтвердил давление Байдена для увольнения Шокина 02
Нардеп от Слуги народа Мережко подтвердил давление Байдена для увольнения Шокина 03
Нардеп от Слуги народа Мережко подтвердил давление Байдена для увольнения Шокина 04
Нардеп от Слуги народа Мережко подтвердил давление Байдена для увольнения Шокина 05
Нардеп от Слуги народа Мережко подтвердил давление Байдена для увольнения Шокина 06
Нардеп от Слуги народа Мережко подтвердил давление Байдена для увольнения Шокина 07
Нардеп от Слуги народа Мережко подтвердил давление Байдена для увольнения Шокина 08

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