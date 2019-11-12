Нардеп от "Слуги народа" Мережко подтвердил давление Байдена для увольнения Шокина

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Украинские новости, об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook эксперт Кирилл Сазонов, опубликовав копии документов.

По словам Сазонова, в 2017 году украинское подразделение Ассоциации международного права по запросу адвокатского бюро, защищавшего Шокина, подготовило научно-правовой вывод о факте давлении Байдена на Президента Украины с целью увольнения Шокина. В нем эксперт, а сегодня это депутат от "Слуги народа" Александр Мережко, признал давление Байдена на Президента страны для увольнения Шокина и вмешательство во внутренние дела Украины.

"Заявление вице-президента США Джозефа Байдена относительно необходимости увольнения с должности Генерального прокурора Украины Шокина как условия предоставления Украине соответствующей финансовой (экономической) помощи, можно рассматривать как осуществление давления на Президента Украины, а значит это давление можно квалифицировать как акт вмешательства во внутренние дела Украины со стороны иностранного государства, что является нарушением одного из принципов международного права", – говорится в опубликованном документе.















