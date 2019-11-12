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12.11.19 19:44

Вятрович стал депутатом ВР от "Европейской солидарности" и получил угрозу "бить в #бало" якобы от Бужанского, Бужанский отрицает (обновлено)

Бывший директор Института национальной памяти Владимир Вятрович стал депутатом от партии "Европейская солидарность" вместо сложившей мандат по состоянию здоровья Ирины Луценко.

Вятрович стал депутатом ВР от "Европейской солидарности" и получил угрозу "бить в #бало" якобы от Бужанского, Бужанский отрицает (обновлено)

Об этом новоиспеченный нардеп сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Я иду в политику ради того, чтобы Украины была родным домом, в котором живешь в достатке и куда с радостью возвращаешься. Чтобы наши дети общались между собой по-украински, не пренебрегая иностранными языками, знали бы нашу историю, не изуродованную из-за границы, и с уверенностью смотрели бы в будущее, не омраченное ни войной, ни сдачей страны", - написал он.

Вятрович стал депутатом ВР от Европейской солидарности и получил угрозу бить в #бало якобы от Бужанского, Бужанский отрицает 01

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Вятрович утверждает, что же успел получить первую угрозу. Коллега по парламенту, депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский якобы пообещал ему физическую расправу. Скриншот с угрозами Вятрович опубликовал в Facebook.

"Привет коллега будущий, смотри давай без провокаций, если ты откроешь в мою сторону свой рот, я сразу буду бить в #бало, я тебя предупредил, я таких как ты бандеровских п#дарасов #бал и буду #бать, ты понял??" - сказано в сообщении.

"Поздравления от депутата Бужанского :)", - прокомментировал послание сам Вятрович.

Вятрович стал депутатом ВР от Европейской солидарности и получил угрозу бить в #бало якобы от Бужанского, Бужанский отрицает 02

При этом сам Бужанский утверждает, что номер, с которого были отправлены угрозы – не его. Случившееся он называет провокацией со стороны Вятровича.

Вятрович стал депутатом ВР от Европейской солидарности и получил угрозу бить в #бало якобы от Бужанского, Бужанский отрицает 03

Ранее Бужанский с трибуны парламента призывал не голосовать за постановление о досрочном прекращении полномочий Ирины Луценко. Не смотря на это, постановление поддержали 275 депутатов.

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