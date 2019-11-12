Стрельба в Дарницком районе: полицейские разыскивают злоумышленника

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации столичной полиции.

"По спецлинии 102 поступила информация о стрельбе на улице Боровой. Заявитель сообщил, что услышал выстрелы, после чего обнаружил раненого соседа. По указанному адресу немедленно выехали дополнительные наряды и следственно-оперативная группа территориального управления полиции", - сказано в сообщении.

На месте полицейские выяснили, что рядом с домом у двух мужчин возникла словесная перепалка. Один из них несколько раз выстрелил в сторону другого и уехал на машине.

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Пострадавшего доставили в больницу с непроникающими огнестрельными ранениями груди, он в удовлетворительном состоянии. На месте происшествия нашли стреляные гильзы, по предварительным данным, от травматического оружия.

"Сейчас усилия правоохранителей направлены на установление местонахождения и задержанию злоумышленника. Ему грозит до семи лет лишения свободы", - добавили в полиции.

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