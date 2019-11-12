Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
12.11.19 20:18

В Тернополе депутатов созывают на внеочередную сессию

Распоряжение о созыве внеочередной сороковой сессии городского совета подписал городской голова Сергей Надал.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание 20 хвилин.

"Созвать внеочередную сороковую сессию городского совета 11 ноября 2019 в 14:00 в зале заседаний городского совета. Предложить городскому совету рассмотреть на пленарном заседании вопрос "Об обращении относительно финансового обеспечения потребностей жителей Тернопольской городской территориальной общины на 2020 год", - говорится в распоряжении городского головы.

Сессию созывают, руководствуясь статьями 42 и 46 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" и Регламентом Тернопольского городского совета.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100