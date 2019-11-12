На покупку квартир судьям Антикоррупционного суда выделено 65.5 млн грн

Заседание, на котором на покупку жилья выделили 65,5 млн грн состоялось 8 октября, написала "Судебно-юридическая газета" 12 ноября, передает Цензор.НЕТ.



В ВАКС изданию сообщили, что максимально возможная стоимость каждой квартиры составляет 2,5 млн грн. При этом 45,4 млн грн выделено на приобретение жилья судьям первой инстанции, 20,1 млн грн – для судей Апелляционной палаты.



Всего в ВАКС и Апелляционной палате суда работают 38 судей, однако в квартирах нуждаются только 35, отметили в ВАКС.



Согласно решению собрания судей, служебное жилье будут приобретать в сданных домах, а не строить специально. Средства на приобретение квартир выделили из бюджета по статье "Капитальное строительство (приобретение) жилья", уведомили в суде.



Район, в котором будут приобретать квартиры, еще не выбрали. Также пока нет информации о площади жилья.



Для того, чтобы получить квартиру, судьи должны написать соответствующее заявление. В случае, если судья приобретет собственное жилье, он обязан уведомить об этом жилищно-бытовую комиссию ВАКС. После прекращения трудовых отношений судьи должны выселиться с квартир. Однако, согласно ст. 125 Жилищного кодекса, это правило не касается тех сотрудников, которые проработали более 10 лет в организации, предоставившей жилье.



Жилье судей, согласно ст. 10 закона "О Высшем антикоррупционном суде", подлежит круглосуточной охране, если судья подаст соответствующее заявление.





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