В Офисе президента подтвердили задержание руководителя одного из департаментов по подозрению в коррупции

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, задержанное лицо работало в Администрации президента с 2005 года.

"Для главы государства нет "своих" и "чужих". Коррупция должна быть искоренена: чем выше должность коррупционера, тем опаснее для государства злоупотребления с его стороны. Все подробности в НАБУ", - уточняется в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончарук по депутатскому запросу отстранил первого замначальника Госгеокадастра Ривненщины Дубича

Напомним, по информации Цензор.НЕТ, речь идет о директоре департамента обеспечения доступа к публичной информации Светлане Кондзеле, которую подозревают в мошенничестве.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": НАБУ проверяет закупку грузовиков "МАЗ" и санитарных автомобилей "Богдан" в 2015-19 гг., - Минобороны. ФОТО