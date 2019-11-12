"Это война, и мы к ней готовимся": Нефьодов об увольнении старых кадров с таможни

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Нефьодов заявил в эфире hromadske ТВ.

Он пояснил, что нынешнее законодательство не позволяет просто так брать и увольнять людей, потому что они могут потом восстановиться через суд.

"Это сложно и это вызов ... Это война, и мы к ней готовимся, вот готовим всю нормативную базу, после этого у нас есть целый план военный, я даже не хочу озвучивать в эфире, как мы будем избавляться от этих людей. Понятно, что большая часть из них пойдет в суд, поэтому мы готовим целые уровни защиты", - рассказал глава таможни.

Нефьодов уточнил, что 500 или чуть больше работников таможни не пойдут из старой структуры в новую, дедлайн этого - до конца года. А в течение 2020 году произойдет переаттестация работников ведомства.

В то же время руководитель ГТС призвал не считать коррупционерами всех работников таможни.

"Есть здоровая часть, есть большое количество таможенников, которые являются профессиональными и добросовестными, благодаря им периодически попадаются наркотики, или не даются вывозить культурные ценности, составляются протоколы и собственно экспорт и импорт в стране работают", - сказал он.

Еще одна часть, по его словам, работает себе "на карман" и имеет роскошные автопарки.

"Наиболее одиозных видно невооруженным глазом: берешь декларацию и там просто автопарк Женевского салона. Сразу хочется сказать: слушай, даже не хочу разбираться, какая бабушка тебе их подарила, спасибо очень и желаю тебе всего наилучшего", - отметил Нефедов.