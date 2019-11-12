Правительство в 2020 г. восстановит 4 тыс. километров дорог, - Криклий

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Кабмина.



На дорожную инфраструктуру правительство выделит 73 млрд грн, что почти на 40% больше, чем в предыдущие годы. Строительство планируют начать с 1 марта.



По словам министра, Украина договорилась с Европейским банком реконструкции и развития о финансировании восстановления региональных дорог в размере 300 млн евро, а Европейский инвестиционный банк выделит 450 млн евро для ремонта трассы "Одесса – Киев" и строительства обхода Львова.



Планируется также увеличить количество комплексов для взвешивания фур, чтобы защитить дороги от разрушения. Сейчас таких комплексов 6, в 2020 году их количество увеличат до 20 и в ближайшие годы – до 150 единиц.



Криклий отметил, что для снижения количества аварий на дорогах на 30% в 2020 году выделят 3,2 млрд грн. На эти средства планируют создать и установить:



около 1600 пешеходных переходов и освещение на 1500 переходах;

90 светофоров с табло, которые измеряют скорость движения перед въездом в населенные пункты и 35 светофоров на нерегулируемых пешеходных переходах;

270 развязок кольцевого типа;

440 объектов с разметкой со светоотражающим элементом;

31 отбойник;

Средства для принудительного снижения скорости на 42 объектах.

Также планируют купить 200 единиц техники для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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