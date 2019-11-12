Украинские миротворцы нанесли воздушный удар по боевикам в ДР Конго, - Минобороны

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны, в то же время в этом районе экипажи Ми-24 из состава 18-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго осуществляли сопровождение южноафриканского транспортного вертолета TP-1 Oryx. В ответ на действия боевиков командование Миссии ООН приняло решение о немедленном огне. Получив приказ об огневой поддержке наземных сил и координаты целей, пилоты украинских "двадцатьчетверок" нанесли воздушный удар с использованием штатного вооружения.

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После атаки Ми-24 боевики прекратили огонь и отступили вглубь джунглей. В результате нападения бандформирования ни один миротворец не пострадал.