"Наталья решила не брать мандат", - Ирина Геращенко объяснила, почему вместо Ирины Луценко депутатом стал Вятрович, а не следующая в списке Бойко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Геращенко отметила: "Во время избирательной кампании заново открыла для себя Наталью Бойко, которая тогда была заместителем министра энергетики. Умная, профессиональная, с прекрасным образованием, патриотическая, она является настоящим экспертом по вопросам евроинтеграции и энергорынка, и действительно работает на страну, болеет за Украину.

Наталья приняла решение не принимать мандат, она сейчас много работает над защитой нашего энергорынка, в сфере, которая нуждается в молодых, умных и сильных. Наталья вызывает большое уважение. И этот поступок, на который не каждый способен - тоже вызывает уважение.

Мы благодарим Ирина Луценко за долгий, важный, сложный путь в команде. В оппозиции, и власти. Ира, здоровья! Ирина остается вместе с П. Порошенко и нами - теперь вне парламента.

И радостно приветствуем в команде Владимира Вятровича. Наша фракция и наша команда теперь - еще сильнее и заметнее в ВР. Все будет ЕС :)"

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