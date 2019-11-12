Новое правительство должно увеличить усилия в сфере борьбы с коррупцией и очистки банковского сектора, - директор управления МВФ Томсен

Об этом рассказал Директор управления МВФ по вопросам Европы Пол Томсен в интервью журналистке "Голоса Америки" Оксане Бедратенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Надеюсь, достигнем быстрого результата. Хотя прогресс обнадеживающий, остаются некоторые нерешенные вопросы. Давайте увидим", - говорит Томсен.

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Вопрос очистки банковского сектора будет важной частью обсуждений, замечает он: "Это один из вопросов. Украина достигла прогресса. Мы знаем, что существуют вызовы. Важно, чтобы не было отката в достижениях. Поэтому, это важная часть обсуждений".

Комментируя основные вызовы, стоящие перед Украиной, Томсен отметил достижения страны в стабилизации экономики, но и определенные разочарования, в частности в вопросе преодоления коррупции и государственного управления.

"Думаю, за последние годы Украина очень успешно стабилизировала макроэкономику, проводит хорошую фискальную политику, хорошую монетарную политику, обеспечивает независимость центрального банка, начала очистки финансового сектора. Думаю, это очень хорошо.

Очевидно, одной из целей является это сохранить, развить. Важно сохранить независимость центрального банка, достичь прогресса в финансовом секторе, продолжить бюджетную консолидацию. Украина не так хорошо продвигается в структурных реформах. Можно сказать, что в последние годы развитие событий здесь разочаровывало. Нас особенно беспокоят вопросы коррупции и управления, и я думаю, что новое правительство должно усилить усилия в этой сфере", - заявил Томсен.

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Напомним, в Украине действует относительно краткосрочная программа МВФ "стенд-бай", целью которой было обеспечить переходный период и помочь сохранить достижения в макроэкономике пока происходили выборы и формировалось новое правительство.

Правительство рассчитывает на новую программу. Уже 12 ноября миссия МВФ планирует вернуться в Украину.