Комбриг 128 бригады Евгений Коростелев подорвался на мине, он в больнице. ФОТО (обновлено)

Командир 128 отдельной горно-пехотной бригады полковник Евгений Коростелев подорвался на мине, сообщает Цензор.НЕТ.

Подрыв произошел при обходе передовых позиций бригады в районе Новотроицкого Волновахского района Донецкой области.

Коростелева доставили в госпиталь, ему оказывают помощь. Его состояние медики оценивают как стабильное.

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Позже главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил подробности происшествия на своей странице в Facebook.

"12 ноября комбриг 128-й бригады Евгений Коростелев проводил личный осмотр передовых позиций в районе села Новотроицкое Донецкой области. Полковник Коростелев в составе небольшой группы военнослужащих направлялся из одного взводного опорного пункта в другой, передвигались по переднему краю.

Примерно в 16.00 во время движения раздался взрыв. В результате подрыва на мине ранены были двое - комбриг и младший сержант, который его сопровождал. Евгений нашел силы подать знак, где он находится, его вынесли, эвакуировали в ближайшую городскую больницу", - написал он.

Как отметил Бутусов, Коростелев получил тяжелые ранения обеих ног (характер подрыва указывает на минно-взрывную травму): "Врачи прилагают все усилия..."

Также журналист опубликовал фото Евгения Коростелева, сделанное Александром Клименко всего два дня назад в зоне разведения войск Богдановка - Петровское. Участок в зоне ответственности его бригады.

Также Бутусов добавил, что Коростелев ранее был командиром бригадной артиллерийской группы 25-й воздушно-десантной бригады и был назначен на должность комбрига всего два месяца назад.



Фото: Клименко А.