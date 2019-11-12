Экс-замруководителя ХАЗа будут судить по подозрению в безосновательном заключении договора на 5,5 млн грн, - ГПУ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Генпрокуратуры, военная прокуратура Харьковского гарнизона завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении одного из бывших заместителей генерального директора ГП "Харьковский авиационный завод", входящее в состав Государственного концерна "Укроборонпром", по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК Украины.

По версии следствия, указанное должностное лицо, в результате ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, безосновательно заключило с субъектом хозяйственной деятельности договор страхования имущества государственного предприятия, чем нанесло ущерб на сумму 5,5 млн грн.

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После ознакомления сторон с материалами уголовного производства, обвинительный акт направлен для рассмотрения по существу в Киевский районный суд Харькова.