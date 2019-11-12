Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
12.11.19 22:50

Сенцов забрал из МИД режиссерский стул с надписью "Свобода"

Стул простоял в министерстве 4 года, призывая посетителей ведомства задуматься о судьбе политзаключенного режиссера.

сенцов

Бывший политзаключенный Олег Сенцов побывал в Министерстве иностранных дел Украины, где забрал символический стул. Об этом сообщил в Twitter глава МИД Вадим Пристайко, информирует Цензор.НЕТ.

"4 года в министерстве стоял "стул Сенцова" с надписью "Свобода". Каждый высокий гость имел возможность посидеть на нем и почувствовать себя в центре сложной драмы по освобождению Олега и побратимов. Наконец стул закончил свою дипломатическую миссию и был передан законному владельцу", - написал Пристайко.

Сенцов забрал из МИД режиссерский стул с надписью Свобода 01

Министр добавил, что встретился также с другими бывшими узниками Кремля.

Читайте на Цензор.НЕТ: Сенцов на форуме в Вильнюсе: "Что делать в России? Несите покрышки, а потом поджигайте!". ФОТО

"Пожал руку нашим парням, которые выдержали российские тюрьмы и вышли на свободу. Чрезвычайные ощущения. Спасибо, что после освобождения вы взялись за нашу совместную борьбу - ради тех, кто до сих пор остался в застенках РФ! Работаем над свободой для наших вместе!", - добавил руководитель внешнеполитического ведомства Украины.

Сенцов забрал из МИД режиссерский стул с надписью Свобода 02
Сенцов забрал из МИД режиссерский стул с надписью Свобода 03

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100