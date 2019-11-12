Сенцов забрал из МИД режиссерский стул с надписью "Свобода"

Бывший политзаключенный Олег Сенцов побывал в Министерстве иностранных дел Украины, где забрал символический стул. Об этом сообщил в Twitter глава МИД Вадим Пристайко, информирует Цензор.НЕТ.

"4 года в министерстве стоял "стул Сенцова" с надписью "Свобода". Каждый высокий гость имел возможность посидеть на нем и почувствовать себя в центре сложной драмы по освобождению Олега и побратимов. Наконец стул закончил свою дипломатическую миссию и был передан законному владельцу", - написал Пристайко.

Министр добавил, что встретился также с другими бывшими узниками Кремля.

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"Пожал руку нашим парням, которые выдержали российские тюрьмы и вышли на свободу. Чрезвычайные ощущения. Спасибо, что после освобождения вы взялись за нашу совместную борьбу - ради тех, кто до сих пор остался в застенках РФ! Работаем над свободой для наших вместе!", - добавил руководитель внешнеполитического ведомства Украины.



