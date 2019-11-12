В ГПУ опровергли информацию о подготовке подозрений Гонтаревой и Рожковой

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГПУ.

"Информация, распространенная рядом СМИ, о подготовке Генеральной прокуратурой Украины подозрений бывшему председателю Национального банка Украины и первой замглавы НБУ не соответствует действительности.

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Соответствующие документы также не поступали в ГПУ от органов досудебного расследования.

Генеральная прокуратура Украины в очередной раз просит средства массовой информации воздержаться от публикации непроверенной информации, распространение которой может нанести ущерб как интересам расследования, так и правам и законным интересам граждан", - говорится в сообщении.

Напомним, по информации источников Цензор.НЕТ, Гонтареву и Рожкову подозревают в совершении ряда уголовных преступлений, а именно: злоупотребление служебным положением (то есть умышленное, с целью получения неправомерной выгоды для другого лица, использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия по предварительному сговору группой лиц, то есть уголовное преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 28 ч.2 ст.364 УК Украины); служебный подлог (то есть совершенная по предварительному сговору группой лиц выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, которые повлекли тяжкие последствия - уголовное преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины) и умышленное невыполнение должностным лицом постановления суда, вступившего в законную силу (то есть совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 382 УК Украины).

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