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12.11.19 22:58

Президент Австрии Ван дер Беллен и Лукашенко обсудили российскую агрессию в Украине

Во время встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко во вторник в Вене федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен также обсудил ситуацию на Востоке Украине, в частности, российскую интервенцию.

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Об этом австрийский президент заявил во время пресс-конференции в Вене по итогам встречи с Лукашенко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Мы сегодня обсудили много вопросов на тему Восточной Украины. Беларусь принимает переговоры Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Украине. Так называемые "Минские договоренности" всем известны, и Беларусь приложила много усилий для мирного урегулирования этого конфликта должным образом. И Австрия это поддерживает, в том числе в рамках ОБСЕ", - заявил Александер Ван дер Беллен.

Он добавил, что Минские договоренности играют важную роль в вопросе урегулирования конфликта на Востоке Украины.

"И какой тяжелой является внутренняя ситуация в Украине, даже без российской интервенции", - отметил президент Австрии.

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