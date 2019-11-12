Министр обороны Загороднюк считает необъективным решение суда арестовать генерала Марченко, обвиняемого в закупке некачественных бронежилетов

Об этом в эфире "Армия FM" заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Очень тяжело согласиться с таким решением. Конечно, мы все ждем решения дела по сути. Но насколько мы знаем, насколько мы общались с нашими юристами, под стражу берут тогда, когда есть риск, что человек будет либо продолжать противоправную деятельность, либо нанесет вред обществу во время расследования. Все, что мы знаем о Дмитрии – это то, что он не способен ни на то, ни на другое... Объективно говоря, нам кажется, что это необъективное решение", - сказал он.

По словам Загороднюка, за Марченко ручались депутаты, герои Украины, он не скрывался от следствия и приходил на все допросы.

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В то же время он сказал, что правонарушения в Вооруженных Силах, действительно происходят, существует коррупция, с которой ведется борьба.

"Но, в то же время, мы, как цивилизованная страна, должны уважать право человека на то, что он является невиновным до тех пор, пока его вина не будет установлена. Это первое. А во-вторых, меры пресечения должны быть адекватными ситуации. В этом случае мы действительно немного (или не немного) удивлены этим решением и надеемся, что его (Марченко. – Ред.) адвокаты подадут надлежащую апелляцию", - резюмировал Загороднюк.

Напомним, Марченко и его коллег подозревают в причастности к закупке некачественных бронежилетов. Марченко инкриминируют ч. 2 ст 28 (преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч.3 ст. 426 (бездействие военной власти).

11 ноября Печерский суд оставил генерал-майора Марченко под стражей с возможностью выхода под залог в 76 млн грн.

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