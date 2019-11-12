Украинский институт национальной памяти начал кампанию ко Дню памяти жертв Голодомора

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте УИНП.

"В этом году кампания посвящена отдельным историям людей, которые не молчали о Голодоморе. Лозунгом кампании является "Память, что спасает: голоса правды"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что коммунистический режим делал все, чтобы голоса правды о Голодоморе-геноциде 1932-1933 годов умолкли.

"Впрочем, голоса тех, кто доносил правду, не затихли. Сначала они зазвучали в западном мире благодаря подвижническому труду украинской диаспоры, немногих западных историков и журналистов, а после обретения Независимости – и в Украине", - говорится в сообщении.

В этом году Украинский институт национальной памяти делает новым проектом свой вклад для того, чтобы эти голоса не затихли.

В течение следующих недель в социальных сетях (Facebook, Twitter) Института будет публиковаться ряд статей, посвящена голосам правды.

В УИНП напомнили, что в 2019-м украинцы и мировое сообщество 23 ноября почтят память убитых Голодомором 1932-1933 годов. В 16:00 будет объявлена общенациональная минута молчания, после чего каждый может вспомнить погибших украинцев и зажечь свечу на своем подоконнике.

Для мира лозунгом на чествовании памяти жертв Голодомора является "Украина помнит! Мир признает!"/"Ukraine remembers, the World acknowledges!".