Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
12.11.19 23:49

ЕС не снимет санкции с РФ до полного выполнения Минских договоренностей, - советник президента ЕК по Украине Брок

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква встретился со специальным советником президента Европейской комиссии по вопросам Украины Эльмаром Броком.

брок

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Жовква рассказал о прогрессе во внедрении реформ, в частности в контексте выполнения Соглашения об ассоциации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если санкции против РФ отменят - Украине должны выплатить компенсацию, - Кулеба

Специальный советник президента Европейской комиссии заверил, что поддержка реформ в Украине, суверенитета и территориальной целостности государства и в дальнейшем будет оставаться среди основных приоритетов руководства европейских институтов.

Брок отметил, что ЕС будет сохранять санкции против России до полного выполнения Минских договоренностей.

Также собеседники обсудили тему энергетической безопасности в Европе. Игорь Жовква отметил, что Украина остается надежным партнером в транзите энергоносителей. Он призвал все государства, которые являются членами Евросоюза, сохранять единство в вопросе соблюдения энергетического законодательства ЕС.

Также читайте: В Европе будут сотни войн, если вести себя как Россия, - советник президента Еврокомиссии по Украине Брок

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100