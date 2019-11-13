Россияне давали заметный сигнал к договоренности "обмена" Венесуэлы на Украину, - экс-сотрудник Совета по нацбезопасности США Хилл

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Фиона Хилл вспоминает, что события, связанные с формированием теневой американской политики в отношении Украины, начались тогда же, когда в Венесуэле продолжались беспорядки.

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"И в тот конкретный момент россияне давали очень заметный сигнал, что хотят какой-то странной договоренности об "обмене" Венесуэлы на Украину. Другими словами, если мы хотели... держать Россию подальше от нашего двора (она уже выслала несколько спецслужащих для защиты правительства Венесуэлы и предупреждения военного вмешательства США), то в то же время у них (России. - Ред.) была своя версия событий: ... мол, вы (США. - Ред.) сами на нашем дворе (в Украине. - Ред.)", - рассказала Хилл.

Она добавила, что Совет нацбезопасности США поручил ей передать России, что такие договоренности неприемлемы.

Напомним, 31 октября Палата представителей США проголосовала за резолюцию, которая переводит расследование импичмента Трампа в публичную плоскость.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Фиона Хилл дала показания перед Конгрессом в рамках расследования об импичменте Дональда Трампа 14 октября. Стенограмму ее допроса выложили в открытый доступ 8 ноября.