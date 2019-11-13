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13.11.19 01:21

При открытии рынка земли в Украине один гектар будет продаваться на уровне $2200, - замминистра экономики Высоцкий

Расчеты Минэкономики показывают, что по предложенной модели будет в среднем $2200 эквивалент за гектар.

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Об этом в интервью Радио НВ сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий, передает Цензор.НЕТ.

"Наши расчеты показывают, что если мы применяем предложенную модель, которая действует - это будет в среднем $2200 эквивалент за гектар. Если исходить из ограниченной модели, с ограничениями, это будет максимум $1500. Вот цена ограничений (то, что называется "только украинцы покупают")", - рассказал он.

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Напомним, 25 сентября в Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект правительства №2178 о рынке земли.

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