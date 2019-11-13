Двое украинских воинов получили ранения в результате подрыва на неизвестном устройстве на Донбассе. За сутки - 15 вражеских обстрелов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 9 обстрелов:

- возле Песков - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- неподалеку от Верхнеторецкого - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

- возле Славного, Березового и Красногоровки - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- дважды вблизи Марьинки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

- возле Тарамчука - из СПГ и подствольных гранатометов;

- неподалеку от Пищевика - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 6 вражеских обстрелов:

- возле Хутора Вильный - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

- неподалеку от Пивденного - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- дважды в районе Золотого (за пределами участка разведения) - из СПГ и автоматических гранатометов;

- вблизи Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- возле Троицкого - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Вчера, 12 ноября, ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получили два военнослужащих Объединенных сил", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих сурок российские оккупационные войска один раз обстреливали позиции украинских сил.

Неподалеку от Новотошковского враг вел огонь из ручных противотанковых и автоматических гранатометов, а также стрелкового оружия: "Потерь нет".





