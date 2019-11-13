В Киеве проведут инвентаризацию устаревшего жилого фонда, основная часть которого - хрущевки

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

По состоянию на 2018 год, по ориентировочным подсчетам Министерства регионального развития, на территории Киева находится более 3000 домов, относящихся к так называемому "устаревшему жилому фонду".

"Вместе с тем, ориентировочно в Киеве непригодным для проживания или аварийными является 9 млн квадратных метров такого жилья, то есть шестая часть домов. Основную массу объектов устаревшего жилого фонда составляют так называемые хрущевки, срок эксплуатации которых однозначно истек", - отметила инициатор решения, депутат Киевсовета Ольга Балицкая.

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Предполагается, что исполнительный орган Киевсовета (КГГА) в течение двух месяцев должна провести соответствующую инвентаризацию. Это необходимо для прозрачного и эффективного процесса реконструкции или реновации устаревшего жилищного фонда Киева.

Решение поддержали 83 депутаты Киевсовета.