Рада сегодня рассмотрит законопроекты о рынке земли

Об этом говорится в повестке дня парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Первым вопросом в среду предусмотрено рассмотрение законопроекта 2178 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" и 11 альтернативных ему.

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Предусмотрено также рассмотрение законопроектов 2194 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений" и 2195 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиции, эмфитевзиса) через электронные аукционы".

Во втором чтении запланировано рассмотрение законопроекта 0855 "О внесении изменения в статью 4 Закона Украины "Об использовании земель обороны" относительно повышения эффективности использования выделенных земельных участков" - он был принят в первом чтении Верховной Радой предыдущего, VIII созыва. Также во втором чтении парламентарии планируют рассмотреть законопроекты 1209 и 1210 о внесении изменений в некоторые законы и в Налоговый кодекс относительно совершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве.

Кроме того, на повестке дня рассмотрение в первом чтении законопроектов 2043 "О внесении изменений в Закон Украины "О защите информации в информационно-телекоммуникационных системах"(относительно подтверждения соответствия информационной системы требованиям по защите информации)", 1220 "О внесении изменений в Закон Украины "О нотариате" (относительно устранения законодательных коллизий и пробелов".

В первом чтении также планируется рассмотреть законопроект 2015 "О внесении дополнения в статью 14 Закона Украины "О бесплатной правовой помощи"(относительно жителей временно оккупированных территорий) и 2113 об оптимизации уголовной ответственности судей за вынесение заведомо неправосудного судебного решения.

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Во втором чтении депутаты намерены рассмотреть законопроект 0897 о внесении изменений в некоторые законы Украины, которые регулируют отношения, связанные с получением документов разрешительного характера, 0898 "О внесении изменений в Закон Украины "О научной и научно-технической деятельности", а также 0942 о развитии и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Украине и 0945 об упрощении лицензионных процедур в сфере внешнеэкономической деятельности.

Для включения в повестку дня и принятия решения, в частности, предусмотрены законопроекты 2078 о внесении изменений в Закон Украины "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств" и 2276 "О внесении изменений в Кодекс Украины по процедуре банкротства".

На повестке дня в среду также - три проекта постановлений 2197, 2401 и 2421 "Об определении представителя Верховной Рады Украины в состав конкурсной комиссии по определению состава наблюдательного совета частного акционерного общества" Экспортно-кредитное агентство".

Согласно Регламенту, в среду депутаты будут работать в сессионном зале до 14 часов. Остаток дня парламентарии будут работать в комитетах, фракциях и группах.