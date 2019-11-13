Догадываюсь, кто из нардепов сливает в сеть инсайды "Слуги народа", должно быть внутреннее расследование, - Арахамия

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в комментарии "Радіо Свобода".

"Я думаю, что я знаю, но не могу сказать, потому что тогда вся интрига вокруг "Темного рыцаря" разрушится, - пояснил Арахамия и добавил: - Пока мы не можем предоставить стопроцентных доказательств, это должно быть внутренним расследованием".

На вопрос журналистки, говорил ли он лично о своих предположениях с этим депутатом, председатель фракции ответил, что "намекнул" ему об этом.

Арахамия обещает предоставить в будущем "неопровержимые доказательства", которые разоблачат "Темного рыцаря".

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При этом он признал, что часть информации, которую публикует этот "Телеграмм канал", соответствует действительности, хотя и является "субъективной".

"Несколько раз он публиковал информацию, не для общего доступа. Я считаю, что это некорректно с точки зрения корпоративной этики. Была и другая история. Мы посылали проверочные тексты в разные каналы, для того, чтобы увидеть, где они появятся. Это сработало", - сказал Арахамия.

В то же время Арахамия отрицает и называет "фантазией" информацию о том, что вместе со своими заместителями без предупреждений проверял телефоны части "слуг" для выявления "Темного рыцаря".

По словам Арахамии, в случае разоблачения, депутат, распространявший внутрипартийные инсайды, строго наказан не будет.

"Пообщаемся с ним. Воспитательная должна быть какая-то беседа. Мы же ничего не можем сделать с депутатом. Это депутат", - сказал он.

Телеграмм-канал "Темный рыцарь" появился 16 сентября 2019. В описании к нему говорится, что он сообщает о "темных инсайдах ЗЕ-команды".

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