1,5 млн украинцев умерли, так и не получив никакой прибыли от своей земли: они не смогли даже передать пай в наследство своим детям, - Гончарук о земельной реформе

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал премьер-министр Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ.

"Новую власть выбирали для изменений. Мы - не старые политики, которые уже восемь созывов подряд из года в год продлевали мораторий, поощряя за бесценок продавать через "серые" схемы землю и сдавать ее в аренду за копейки. Мы не можем сделать жизнь миллионов граждан, живущих в селах, лучше, если ничего не менять и не станем давать возможность людям самостоятельно распоряжаться своей землей. Земельная реформа - это наш вызов! Земельная реформа - это не о распродаже земли. Это - о восстановлении справедливости и о правах человека самостоятельно решать, что делать со своим паем - продать, работать на нем или сдавать в аренду. 1,5 миллиона украинцев уже умерли, так и не получив никакой прибыли от своей земли, они не смогли даже передать пай в наследство своим детям. Я не хочу, чтобы такая же судьба была и у почти 6 млн пайщиков, у которых пока что есть земля", - заявил Гончарук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада сегодня рассмотрит законопроекты о рынке земли

"Сегодня парламент может в первом чтении рассмотреть законопроекты об обороте земли. Обращаюсь к ним за поддержкой. Для всех нас и для Украины это очень важно. Прежде чем выносить эти законопроекты на рассмотрение общественности, мы проводили многочисленные консультации и переговоры, обрабатывали несколько десятков возможных сценариев. Затем в течение двух месяцев у нас был постоянный диалог, как со сторонниками, так и с противниками этой инициативы с целью поиска общего знаменателя. Мы не можем удовлетворить всех, наша задача - балансировать интересы всех стейкхолдеров (а не одной определенной группы), устанавливать прозрачные правила игры и поддержать честную конкуренцию. Эта реформа делается в первую очередь для украинцев и в интересах украинцев", - резюмировал Гончарук.



