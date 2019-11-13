Рынок земли сделает украинцев более счастливыми и богатыми: давайте не бояться, - Милованов

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня исторический день - в Верховной Раде будут рассматривать земельную реформу. Мы все знаем, что рынок земли в Украине есть. "Серый", "черный", какой угодно, но не прозрачный и не открытый. Он есть, но не для всех. Для "избранных". Теневой оборот земли, связанный мораторием, не дает стране развиваться. Его объем на данный момент достигает 10 млрд гривен! Землю передают в аренду на 49 лет по договорам эмфитевзиса. Только за последние 2 года под такие условия сданы 460 тыс. га земли! Украинец получает за это копейки, пока его земля истощается и становится со временем ненужной. Потому что она не принадлежит тем, кто на ней работает. Они к ней равнодушны. Земельная реформа - это не о снятии моратория. Это комплексные изменения в системе земельных отношений, состоящий из 10 различных составляющих. Дерегуляция, анти-рейдерство, прозрачность, защита прав собственника земли, финансовая поддержка. Сегодня изменения уже происходят. Например, с помощью спутниковых съемок и алгоритмов глубокого машинного обучения, мы уже сделали инвентаризацию всех земель и того, что на ней выращивают. Теперь нельзя будет не платить налоги или обрабатывать землю полученную самозахватом", - заявил Милованов.

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"Мы меняем самый коррумпированный орган в сфере земельных отношений. Госгеокадастр в понедельник отчитался о результатах работы за 2 месяца. Они сделали за это короткое время больше, чем до этого было сделано за 28 лет. И сделают еще больше, чтобы мы не имели хаоса в кадастрах и каждый украинец имел доступ к информации о земле. Добавлены информационные слои водных охранных зон, лесов и тому подобное. Открыты данные приказов и согласований. Я верю, что прозрачность - лучшее лекарство против коррупции и неэффективности", - заверил министр.

"Относительно "страшилок" об иностранцах. В проекте закона закладывается переходный период до 1 января 2024 г. - юрлица с бенефициарами-иностранцами покупать землю не смогут. А мы сейчас строим систему мониторинга конечного владельца, чтобы нельзя было покупать землю через подставных лиц", - добавил он.

"Можно долго дискутировать отдельные детали реформы, но в современном цивилизованном мире даже речи не может идти о том, чтобы запрещать человеку свободно распоряжаться тем, что ему принадлежит "по праву". И самое главное, реформа оборота земли даст толчок развитию экономики, запустит инвестиции на село и в перерабатывающую отрасль, и сделает украинцев более счастливыми и богатыми. Мы работаем для людей! И реформа оборота земли предоставит конкретную выгоду каждому украинцу. Давайте не бояться менять Украину к лучшему. Это время пришло!", - резюмировал Милованов.

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"Пришло время для рынка земли. Развиваем Украину вместе", - призвал министр.





