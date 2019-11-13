"Этот звонок действительно мутный", - экс-госсекретарь США Райс о телефонном разговоре Зеленского и Трампа

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТСН со ссылкой на CNN.

"Этот звонок мутный, он действительно мутный. Мне не нравится, чтобы президент США просил зарубежного лидера расследовать что-то против американского гражданина. Я думаю, что это выходит за границы", - сказала Райс, комментируя телефонный звонок между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля.

"То, что я вижу сейчас, тревожит меня. Я вижу конфликт между профессионалами внешней политики и личностью Руди Джулиани, который говорит, что он действовал от имени президента", - сказала Райс.

"Откровенно говоря, я даже не знаю, насколько это правда. Это тревожно. Это глубоко тревожит", – добавила она.

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Райс, которая при президенте Джордже Буше руководила Госдепом, а также была его советницей по национальной безопасности, заявила, что "мир не должен получать запутанных сообщений от США".

Напомним, Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения.

24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.